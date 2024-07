Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 22 luglio | difficoltà in amore per il Toro tranquillità invece per il Cancro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per22. Cosa ci riserverà questo, l’parla diinper ilper il. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno dei Pesci. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di22diFox per22Ariete: Cari Ariete, durante la settimana che prende il via, 22, sentirete l’influsso di Marte favorevole mentre anche Venere entrerà a breve nel vostro segno. Per quanto riguarda l’, il mese diè stato importante ma adesso vivrete un cambiamento grazie ad un nuovo incontro. Capitolo Lavoro: siete pronti a fare di meglio.