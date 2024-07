Napoli e movida | Nella lente dei controlli dei carabinieri i centauri senza casco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)e sulla: sanzioni e sequestri per guida. Un arresto per evasione Tolleranza zero da parte deidella compagnia centro per iindisciplinati che nel 2024 guidano ancorae che calpestano la zona pedonale di piazza Dante e la zona di piazza della Vittoria a. I militari – con il prezioso contributo deidel nucleo radiomobile die del reggimento Campania – hanno presidiato la zona dellae hanno elevato 33 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della. Diciannove di queste sono per il mancato utilizzo del. Ihanno sequestrato 20 scooter. Non sono mancati però ivolti alla repressione dei reati. Arrestato per evasione un 49enne* del posto già noto alle forze dell’ordine.