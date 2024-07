Manutenzione e Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele a Salerno continuano i lavori

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 22 luglio 2024)diurbanistica del. Il Comune diha definito il programma operativo del cantiere per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento di tutte le attività. Si procederà dapprima alla rimozione della copertura provvisoria collocata in occasione dell’evento Luci d’Artista. Saranno poi svolti idi risistemazione dei sottoservizi, con particolare riguardo per la rete idrica e quella fognaria. Infine si provvederà alla posa della nuova pavimentazione e degli elementi di arredo urbano. Il tratto delinteressato da questo primo lotto dell’intervento diè quello compreso tra la via Martiri Salernitani e via Diaz. A seguire si proseguirà nel tratto compreso tra via Diaz e via dei Principati.