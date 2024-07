Ma proprio a Maria De Filippi Stefano De Martino il vero terremoto che si prepara in tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Quanta strada ha fattoDe? L’“enfant prodige” della televisione italiana ha bruciato tutte le tappe. Nonostante la giovane età, è già un punto di riferimento per il pubblico. Per l’ex ballerino di Amici, nuovi progetti sono in arrivo, e forse un colpo di scena. Infatti, si profila per lui qualcosa di eccezionale: una sfida contro colei che lo ha scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo.DeDeavversari diretti in TV: chi mai avrebbe potuto prevederlo? E c’è già chi parla di “sgarro” da parte della Rai. Anche se dietro ci sarebbe un senso. Sappiamo tutti cheha firmato da poco un ricco contratto che lo legherà per i prossimi anni a viale Mazzini. Sappiamo anche che asarà affidata la conduzione di Affari tuoi, orfana di Amadeus. Ma non solo.