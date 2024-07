Luci pop al pontile festa bianca in città Tutti i colori delle emozioni d’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Doppio evento by night sabato sera, uno ha animato Marina di Massa e l’altro invece ha acceso il centro storico. Alsono state inaugurate le statue luminose, opera di Marco Lodola, che raffigurano Freddie Mercury e David Bowie. In contemporanea, si è svolto anche il primo di 4 talk show sull’arte contemporanea (in particolare, sabato era il turno della street art) a Villa Cuturi, che ospita una mostra proprio di Lodola e Mr SaveTheWall. Inlain bianco organizzata dal Ccn Massa da vivere ha richiamato turisti, curiosi e famiglie. E molti di questi gruppi hanno fatto la spola trae lungomare. "I locali aderenti all’associazione Massa da Vivere sono molto soddisfatti per questa ultima nona edizione – ha spiegato la presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti – Il tema di quest’anno era la Luna, e tante piccole lune sono apparse nel vetrine e fuori dai negozi.