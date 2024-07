La mia fidanzata Massimo Ranieri chi è e cosa fa la nuova compagna 15 anni più giovane

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Sì, adesso ho una, lei ha 15meno di me”.a cuore aperto. L’artista tanto amato dal pubblico italiano rivela di aver trovato l’amore all’età di 73confessa di essere molto felice di avere questa donna al suo fianco ed esprime un desiderio: quello di invecchiare insieme a lei, apprezzando in coppia le cose semplici che offre la vita di tutti i giorni. Parole che hanno scaldato il cuore dei fan del cantante.ha parlato a ruota libera, senza segreti, in un lungo articolo apparso stamani, 22 luglio, sul Messaggero. Lo spunto è il ritorno in scena del cantante napoletano. Il 30 luglio terrà il primo concerto del nuovo tour “Tutti i sogni ancora in volo”. La prima tappa sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Poicontinuerà a esibirsi per tutta l’estate fino al 7 settembre da una parte all’altra d’Italia.