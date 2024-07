Hockey prato femminile calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma dai gironi alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dai Giochi di Mosca 1980, il torneo disuè entrato con stabilità nelolimpico. Quelle disaranno le dodicesimeper la categoria, al netto delle venticinque edizioni complessive della disciplina, affacciatasi per la prima volta nel contesto a cinque cerchi in occasione di Londra 1908. Il format della competizione sarà speculare a quello del torneo maschile. Ci saranno quindi dodici squadre, suddivise in dueall’italiana da sei. I primi quattro team dei due raggruppamenti accederanno dunquefase ad eliminazione diretta, dove si giocheranno i quarti, le semifinali e ovviamente le due finali. La squadra da battere saranno chiaramente i Paesi Bassi, vincitori non solo a Tokyo 2020 ma anche ai Mondiali 2022.