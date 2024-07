Gran Premio F1 Hungaroring | prima volta per Oscar Piastri

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 22 luglio 2024) Life&People.it L’australianoconquista il primo successo in carriera aggiudicandosi ild’Ungheria, tredicesimo della stagione di F1. La McLaren fa doppietta grazie alla seconda posizione di Lando Norris, ma e? una decisione ‘politica’ con quest’ultimo a lasciare la testa del corsa al compagno di squadra seguendo il ‘consiglio’ proveniente dai box. Terzo posto per un sempre piu? costante Lewis Hamilton su Mercedes, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mai ‘pericolosa’. Quinto un indisponente Max Verstappen che va largo allacurva, battibecca piu? volte con la propria squadra, si infastidisce per non riuscire a superare Hamilton nononostante i numerosi tentativi, fino a centrarlo rischiando di compromettere corsa e mondiale, prendendosi dell’“infantile” dal Team RedBull.