Giornata mondiale dei nonni e degli anziani il 23 luglio | perché si festeggia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 23si celebra ladei. Si tratta di un appuntamento che gli italiani in modo particolare dovrebbero celebrare nella maniera più adeguata possibile, essendo iuna parte più che fondamentale del nostro tessuto sociale. I dati Stando al più recente censimento del 2022, risultano esserci nel nostro Paese ben cinqueper ogni bambino, numeri che dovrebbero portare a delle serie riflessioni in modo particolare rispetto alla tenuta del sistema pensionistico. Come evidenziato dagli esperti, in Italia l'indice di vecchiaia - che calcola il numero di persone di 65 anni e oltre per ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni - è aumentato dal 187,6% del 2021 al 193,1% del 2022 (era al 148,7% nel 2011).