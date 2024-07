Giornalista aggredito a Torino | identificati due militanti di CasaPound

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Andrea Joly,de La Stampa, è statoall’esterno di un locale, chiamato ‘Asso di Bastoni’, frequentato dadi circoli di estrema destra. Due dei presunti autori del pestaggio sono stati individuati dalla Digos e dalla Polizia di Stato: sono duedi. Per entrambi, secondo quanto si apprende, si profila una denuncia per lesioni personali collegate all’aggravante del reato commesso “per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che abbiano tra i loro scopi “la discriminazione o l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso”. Secondo quanto ricostruito, ilAndrea Joly stava passando davanti al locale mentre era in corso una festa.