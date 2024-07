Gino Cecchettin | | Presto al via piani anti-violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) "A inizio novembre partiremo con le attività della Fondazione Giulia", con progetti di formazione nelle scuole, sostegno a programmi contro ladi genere e borse di studio per ragazze che studiano materie scientifiche. Cosìha annunciato in un incontro pubblico l’avvio di progetti sociali da parte della Fondazione dedicata alla memoria della figlia Giulia, 22enne vittima di femminicidio. Ospite della rassegna La Terrazza,ha elencato le tre priorità della Fondazione. "Prima di tutto - ha detto - faremo formazione nelle scuole, coinvolgendo team di professionisti, quali psicologi, avvocati, giornalisti, ma anche genitori che possano andare negli istituti a parlare didi genere e spiegare come riconoscere un rapporto tossico".