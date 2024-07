Firenze chiude lo storico pizzicagnolo Sieni Il vecchio alimentari non va più | per andare avanti serve l’aperitivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Cambia pelle il commercio della prima periferia d’Oltrarno. Quella fascia tra Isolotto e Monticelli residenziale e punteggiata da botteghe di vicinato si sta rapidamente gentrificando. Ha smosso il dibattito l’apertura di Starbucks: tra chi plaude per l’arrivo di una grande catena internazionale e chi la vede come un’ineluttabile perdita di fiorentinità. E ora arriva la notizia della chiusura di una delle botteghe più antiche e iconiche dell’Isolotto: l’– o per meglio dire, ildi piazza dei Tigli. "Aprì mio babbo il 2 gennaio ’55, l’anno prossimo avremmo festeggiato 70 anni – racconta rammaricato il titolare Lorenzo– Io lo gestisco da 32 anni. Questo è un piccolo fondo di 23 metri quadri, una tipologia diche sta andando a morire.