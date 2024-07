F1 | Ferrari Frederic Vasseur annuncia grandi cambiamenti!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una gara in Ungheria che non ha regalato, ancora una volta,spunti positivi allache questa volta ha piazzato Charles Leclerc al quarto posto, appena sotto al podio, e Carlos Sainz al sesto slot. Un vivacchiare che non ha regalato, a Hungaroring, mai un sussulto per la lotta alle posizioni altissimi della gara. Quando potrebbe cambiare marcia la Rossa di Maranello?, al termine della giornata magiara di ieri, si è intrattenuto con la stampa raccontando di un annuncio, importante, che la scuderia declamerà dopo la pausa estiva della Formula 1 che si avvicina sempre più.