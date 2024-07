De Martino sfida Maria De Filippi? La grande idea della Rai | Punteremo su di lui

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Stefano Desempre più centrale nei pianiRai: laper il futuro con il conduttore Stefano Demette le basi per diventare una colonnaRai già a partire dai prossimi mesi. Il futuro conduttore di Affari Tuoi gode di unastima dalle parti di Viale Mazzini e non a caso hanno pensato di affidargli la guida del game show al posto di un volto importante come Amadeus, capace di raccogliere numeri da record nella passata stagione su Rai1. Non c’è solo il gioco dei pacchi nel futuro di Stefano, che ha un’orizzonte spalancato su Sanremo, il ritorno di Stasera tutto è possibile e altri progetti in vista, come rivelato dal direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea.