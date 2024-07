Calciomercato Milan | il West Ham punta Fikayo Tomori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) IlHam è pronto a sferrare l'assalto per riportarein Premier League. Stando a quanto riportato dal "Mail", gli Hammers sarebbero sulle tracce sul difensore 26enne delche è molto apprezzato dal nuovo manager Julen Lopetegui. Da capire a questo punto il futuro di, in considerazione anche del cambio di panchina che ha visto arrivare Paulo Fonseca alla guida dei rossoneri. In passato l'ex Chelsea ha vestito in Premier anche le maglie di Derby, Hull e Brighton, sempre in prestito.: ilHam