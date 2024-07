Acerbi rientro in gruppo a breve! Già nel mirino un test dell’Inter ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Francescoè pronto a rientrare in, dopo l’operazione di pubalgia, che lo ha escluso da Euro 2024. L’Inter potrebbe già farlo giocare in unamichevole vicino.– Inizio di settimana non banale per l’Inter, che oltre a ricevere buone notizie da Tajon Buchanan, vede anche notevoli miglioramenti in Francesco. Il difensore, operatosi di pubalgia tanto da saltare Euro 2024 con la Nazionale di Luciano Spalletti, tra oggi e domani ritornerà a lavorare con il. Simone Inzaghi, dunque, ritrova uno dei suoi pupilli e un titolare in difesa. Per la prima di campionato contro il Genoa, si alzano e non di poco le sue chance di giocare dal primo minuto. Ma prima del 17 agosto, l’Inter dovrà fare cinque amichevoli. Una oggi con la Pergolettese. Ovviamentenon ci sarà, ma ha già messo nelun altromatch.