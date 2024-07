16enne ferito durante una tentata rapina in via Bellini a Napoli

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 22 luglio 2024)– Un ragazzo di 16 anni è rimastouna. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, l’incidente è avvenuto la scorsa notte a. I Carabinieri della CompagniaStella sono intervenuti all’ospedale Pellegrini, dove il giovane si era recato autonomamente poco prima, riportando una ferita da arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembra che il ragazzo stesse passeggiando in via Ettore, nel quartiere San Lorenzo, quando è stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di uno scooter. I due, nel tentativo dirlo, hanno esploso un colpo d’arma da fuoco, colpendo ilal piede destro, per poi fuggire. Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia.