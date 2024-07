Vi racconto Colpo di Fulmine-thunderlove Il corto fiorentino che ha debuttato all’Elba

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Sabato 13 Luglio, nel suggestivo giardino artistico dell’Open air museum Italo Bolano di Portoferraio, all’isola d’Elba, è stato proiettato per la prima volta ilmetraggio dal titolo “di”. L’opera, basata su un testo originale di Fiamma Melloni, che partecipa anche come attrice, insieme a Gabriele Scollo, regista e attore protagonista, è stata prodotta dalla fiorentina Sota Produzioni, fondata con Federico Pini. Scritto a febbraio 2022 e girato nelle campagne fiorentine nel febbraio 2023, “di” è stato completato nel montaggio ad agosto dello stesso anno e, già a ottobre 2023, è stato candidato al Trieste science fiction film festival. Ha vinto il premio come “Best dramatic short film” all’Indie movie spark di Utrecht e come “Bestperformance” al back romance relationship festival di Toronto.