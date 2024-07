Superbike GP Most | Razgatlioglu altro tris servito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Inarrestabile dominatore assoluto di questo periodo di SBK. Un leader sempre più solido che si sta avvicinando verso il titolo di campione del mondo: Toprakserve il terzoconsecutivo aggiungendo la Repubblica Ceca a Italia e Gran Bretagna. Una dittatura pazzesca per il centauro di BMW che spazza via ancora una volta la concorrenza non rischiando mai nulla. Secondo posto per un ottimo Nicolò Bulega di Ducati che resta, ora, l’unica possibile minaccia dell’anatolico. Chiude il podio Andrea Locatelli di Yamaha. Un contatto Bautista-Petrucci ha estromesso il numero uno delladal GPufficializzando, molto probabilmente, l’uscita dalla lotta titolata dell’iberico. Un weekend da dimenticare completamente., GP: l’ordine di arrivo della gara in Repubblica Ceca (Credit foto – pagina Facebook del centauro) 1 1 54 T.