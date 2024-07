Seconda Categoria Valbisenzio verso la nuova annata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Fernando Buffini presidente, Marco Pacini suo vice, Antonio Sabatini in veste di direttore sportivo. E in panchina, al timone della prima squadra che si presenta per la prima volta ai nastri di partenza della, c’è Andrea Pulidori. E’ così che laAcademy si appresta ad affrontare lastagione. La rosa a disposizione di Pulidori sarà formata da Fattori Alessio, Vignolini Lorenzo, Attucci Tommaso, Duca Alessandro, Aguzzi Giacomo, Pacini Matteo, Mazzini Maximilian, Antonelli Federico, Caggianese Dario, Tardelli Lorenzo, Biancalani Dario, Diop Adbou, Fioretti Duccio, Langianni Andrea, Gandolfi Filippo, Ferrari Alessio, Gramigni Alessio, Magnelli Lorenzo, Mazzola Salvatore, Bossahon Rodriguez e Rossellò Luca.