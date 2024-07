Schiaffoni da sinistra per Schlein | le hanno fregato tutte le poltrone Sommossa nel Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Una vera e propria stangata europea per Elly. “Le trattative per gli incarichi europei le gestirò direttamente io”, aveva detto la segretaria del Partito democratico dopo le elezioni Europee, ma di certo la partita non è andata come sperato, con diversi ceffoni presi a Bruxelles. Tutta un'altra storia rispetto al Nazareno. A fare il quadro della situazione è Il Giornale: “Aveva spiegato di aver rinunciato al posto che spettava di diritto al partito, quello di capogruppo di S&D (Socialisti e Democratici), cedendolo agli spagnoli, nonché alla presidenza della Commissione Economica, che era presieduta dalla dem Irene Tinagli, in cambio di un pacchetto sostanzioso di posti da distribuire.