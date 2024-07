Ponti ferroviari fondi in arrivo dal governo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Novità inper idel territorio che durante l’alluvione del maggio 2023 hanno esercitato il ruolo di "diga" fermando l’acqua che ha causato gli allagamenti. Si tratta in particolare del ponte di Sant’Agata sul Santerno, al centro di varie proteste e rimostranze e quello di Boncellino per la zona di Bagnacavallo. Dopo le ultime manifestazioni che hanno riunito sul ponte nei mesi scorsi decine di santagatesi supportati dal Comitato locale ‘17 maggio 2023. Io non dimentico’, per chiedere l’innalzamento del suo livello sembra che ora dalsiano in30 milioni di lire finanziati per effettuare il suo abbattimento e la conseguente sostituzione con una nuova struttura in grado di soddisfare le richieste di sicurezza chieste a più voci.