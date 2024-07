Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati | la Roma pubblica uno scatto | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2024) Giornata speciale per: la coppia si è sposata in Argentina, nei saloni de ‘El Dok Haras’ di Exaltacion de la Cruz, nell’area di Buenos Aires. La cerimonia è stata organizzata in totale segreto e solo nella giornata di oggi lahato unache ritrae gli sposi nell’atto di baciarsi sotto un albero fiorito in una delle poche immagini diffuse. I dettagli sulla cerimonia La sposa ha indossato una creazione Dolce & Gabbana e il calciatore un abito di Battistoni, un sarto italiano. La sera prima,si è goduto una cena con gli amici, mentreha dedicato la giornata ai preparativi. Il matrimonio si è svolto al coperto, a causa del maltempo. Tra gli ospiti, presente il calciatore giallorosso Leandro Paredes e altri della nazionale argentina come Di Maria, Fernandez e De Paul.