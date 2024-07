Nadal ritorna giovane a Bastad | a distanza di 19 anni può difendere il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Rafanon è più lo stesso giocatore che era fino a qualche anno fa, eppure è rimasto lo stesso di sempre. Lo ha dimostrato a, città nel Sud della Svezia e sede del museo del tennis, rinnovando la sua storia d’amore con la terra battuta e tornando a giocare una finale Atp a 38, duedopo l’ultima, quella vinta al Roland Garros nel 2022. Se lo spagnolo ci aveva abituato a vittorie nette e a un dominio a 360 gradi, nel corso della settimana ha invece sfoderato una nuova versione di sé, che invece di rapidi 6-1 6-2 è costretta a lottare, magari anche facendosi recuperare due break di vantaggio. Ciò che non cambia però è risultato finale perché, in un modo o nell’altro, vince sempre. Poco importa che sia un 6-3 6-4 di routine contro Borg oppure un 6-7 7-6 7-5 in 3h59? di gioco contro Navone.