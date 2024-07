Lucca piange il fotografo Mario Aveva aperto in città nel 1958

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)la scomparsa dello storicoRivieri, di Foto. L’uomo, 94 anni, si è spento ieri notte, lasciando nel dolore la famiglia e i tre figli, Andrea, Silvia e Gabriella. Un vero punto di riferimento per tutta la, con il negozionel, scattando a cerimonie e matrimoni di intere generazioni di lucchesi e non. "Mio padre era un pioniere della fotografia - racconta il figlio Andrea Rivieri -. Fin dall’inizio, dalla camera oscura e la stampa, passando poi per la stampa e lo sviluppo rapido e il digitale. E’ stato un maestro per tutti, me compreso. Ancora oggi mi fermano per strada, chiedendomi di “Mike“, così era soprannominato, chescattato al loro matrimonio o a qualche momento speciale della loro vita. Era brillante, spiritoso, sempre pronto a scattare, come quando si muoveva con la sua Vespa e i flash a tracolla".