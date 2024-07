LIVE Italia-Francia 0-2 Europei U18 2024 in DIRETTA | 20-25 transalpini ad un set dall’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Lungo il servizio di Garello. 4-2 Mani-out di Boschini, giusta la scelta di sostituire Cremoni. 3-2 Errore in attacco di Garello. 3-1 Finisce qui la serie al servizio di Argilacos. 3-0 Muroneeee di Benacchi su Jokanovic! 2-0 Primo tempo di Benacchi, bene così! 1-0 Per la prima volta nell’intero match l’è avanti in un parziale. 18:40 Purtroppo l’si sta trovando sempre a rincorrere e ogni volta che riesce a rifarsi sotto poi commette errori in serie che non le permettono di mettere la freccia, la differenza la sta facendo senza ombra di dubbio l’attacco con i francesi ampiamente superiori con tutte e tre le bocche da fuoco. 20-25 Muro di Duflos-Rossi su Cremoni. 20-24 Muro di Dukic su Zlatanov, ci sono 4 set-point. 20-23 Errore in battuta pesantissimo di Crosato. 20-22 Invasione a rete di Dukic.