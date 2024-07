LIVE Italia-Francia 0-1 Europei U18 2024 in DIRETTA | 15-25 dominio transalpino nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Parallela di Jokanovic e subito tre break da recuperare. 0-2 Pipe vincente di Duflos-Rossi, lainizia anche a variare il gioco. 0-1 Si riparte con untempo di Iyegbekedo. 18:10 Purtroppo è stato unset a senso unico in favore della, che è stata più attenta e soprattuto continua. L’ha commesso più di 10 errori tra attacco e battuta, non è riuscita a trovare soluzioni in fase offensiva e, specialmente, non ha messo giù neanche un punto con i suoi opposti, nella pallavolo moderna un top team non può assolutamente fare a meno di un bombardiere da posto due. 15-25 Lavince ilset con una parallela di Jokanovic. 15-24 Dukic infermabile da posto uno. 15-23 Punto in bagher di Garello, poco attenta in questa occasione la seconda linea francese.