LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | Norris in testa su Piastri Verstappen passa Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 57/70 Stavoltava dentro e chiude il sorpasso su. Giro 56/70non sembra avere la potenza delto nel DRS. Giro 55/70è tornato fortissimo su, ma fa tantissima fatica a prendere la posizione, come accaduto prima con Hamilton. Giro 54/70 Hamilton sta dando DRS aper difendersi da. Giro 54/70adesso è incollato ae ha il DRS. Giro 53/70è in zona DRS su Hamilton. Giro 52/70che spinge a tutta, attenzione alla McLaren che potrebbe combinare un disastro. Giro 51/70 Vetappen ora sta volando, va nettamente più forte di tutti.non sembra intenzionato are. Giro 50/70 Perez fa il giro veloce in 1.21.096, ha appena fatto il pit stop. Giro 50/70 Si fermache rientra in quinta posizione con gomma media.