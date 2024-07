Il Calamone infestato da erbe acquatiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Soffre il lago, incastonato nel verde di pascoli e faggete a Ventasso. In questo periodo di grande affluenza turistica, non presenta l’abito migliore: l’azzurro del cielo non si riflette sulla superficie delle acque invase, fioccano le cosiddette critiche. Una vegetazione naturale che il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emilia, ente di appartenenza, nonostante gli interventi, non riesce a controllare. Ilè uno dei venti laghi d’origine glaciale che impreziosiscono il territorio del Parco Nazionale e che contribuiscono in modo determinante a rendere questo territorio particolarmente attrattivo dal punto di vista paesaggistico, ma anche prezioso per la presenza di numerose specie rare sia di animali che in campo vegetale.