Galleggiava in acqua ennesima tragedia in mare | aveva solo 28 anni

(Di domenica 21 luglio 2024)in: un ragazzo di 28ha perso la vita a Lerici, di fronte alla spiaggia della Venere azzurra. Le cause del decesso sono ancora da chiarire e sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Tra le ipotesi ci sono l’annegamento o un malore durante il bagno. A trovare il corpo, ormai privo di sensi, è stata una bagnante. Erano circa le 13 quando la ragazza ha visto il corpo del 28enne galleggiare tra gli scogli. Immediatamente ha dato l’allarme ai bagnini presenti in spiaggia, che si sono lanciati inper recuperarlo, lo hanno riportato a riva, sulla battigia, per dargli i primi soccorsi. Nel frattempo sono stati raggiunti dai sanitari della pubblica assistenza di Lerici. Allertato anche l’elisoccorso per un’eventuale fuga disperata verso l’ospedale.