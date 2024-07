Fratelli d' Italia contro la Cassazione | Esterrefatti e senza parole la sentenza che indigna l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un ergastolo annullato perché Antonio De Pace era "angosciato dal Covid". Un caso giudiziario che diventa, giocoforza, politico. "Applicazione di attenuanti, riconoscimenti di stati 'provvisori' di confusione personale e mentale: le cause di giustificazione per gli autori di brutali delitti di omicidio fioriscono nei pronunciamenti dei giudicini". Cosi' il deputato did', Alessandro Urzì, commenta il rinvio alla Corte d'Assise d'Appello del caso dell'infermiere che il 31 marzo del 2020 strangolo' la sua ragazza, di 27 anni, nella loro abitazione di Furci Siculo, nel Messinese.