F1 gara GP Ungheria oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

(Di domenica 21 luglio 2024) Il circuito dell’Hungaroring è pronto a ospitare l’attesissimo Gran Premio di, tredicesimo round della stagione 2024 di F1: ecco tutte le informazioni su canale,o etv e streaming. Tanta l’adrenalina sulla pista magiara, fin dalle prove libere del venerdì, passando dal sabato in cui si è tenuta la sessione delle qualifiche che ha dato vita alla griglia di partenza. Ma i punti si assegnanoe sale a mille l’attesa per ladel GP in. GPF1: LAIN TV Il Gran Premio avrà inizio alle ore 15:00 italiane di domenica 21 luglio. La corsa sarà trasmessa ine disponibile a tutti gli abbonati Sky sul canale di Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. Sportface.it, a ogni modo, vi fornirà unatestuale con gli aggiornamenti in tempo reale su tutta l’azione in pista.