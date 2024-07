Etichette prodotti alimentari ingannevoli | come smascherarle e casi più clamorosi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 luglio 2024) Quante persone leggono le liste degli ingredienti prima di acquistare un qualsiasi alimento? Il problema delledeiè che molto spesso sono, grazie a immagini o slogan che si trovano abitualmente in caratteri cubitali sulle stesse confezioni. L’unico modo per difendersi da queste formedi marketing è perdere qualche minuto nella lettura della lista degli ingredienti e delle dichiarazioni nutrizionali. All’inizio può sembrare un’enorme perdita di tempo, soprattutto quando si fa la spesa settimanale e si acquistano innumerevoli, ma difendersi da questa particolare forma di pubblicità può essere davvero importante per la salute.