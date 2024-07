Atletica I ragazzi dei coach Bertelloni e Lazzarotti in evidenza al Meeting del Sole Csi Pioggia di medaglie per i Runnerini Francini e Goga campioni regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) IDoc Asd Afaph profeti in patria nella 2ª edizione del “del“, valida per il campionato regionale Csi dileggera al campo scuola di Massa. Due titoli e tanti piazzamenti per la formazione dellaVittoriae delRiccardo(polivalenti in gara anche nel ruolo di giudici Csi). Grazie al supporto dei genitori degli atleti, che hanno operato in qualità di ausiliari ai giudici, la gara è stata un successo con ben 400 atleti in gara. Diego Ernestoconquista il titolo toscanonel salto in alto con la misura di 1,15 m e Gabriel Christianfa suo il titolo Cadetti nell’alto con 1,62 m. Quest’ultimo si è distinto anche nei 300 m (4° in 40“4). I compagni di squadra, allenati come lui dal tecnico Marco Del Medico, hanno dato prova di bravura e costante crescita.