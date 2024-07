A che ora partono Pogacar Vingegaard ed Evenepoel oggi | startlist cronometro Tour de France pettorali tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Lo sloveno Tadej, primo in classifica generale, porterà a casa la vittoria finale e la Maglia Gialla al termine della ventunesima ed ultima tappa delde2024, laindividuale Monaco-Nizza, lunga 33.7 km. Si seguirà l’ordine inverso della classifica generale e così alle 18.41 toccherà a Remco, alle 18.43 a Jonas, ed alle 18.45 alla maglia gialla Tadej. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 14.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Gialla, è calcolato attorno alle ore 19.30 circa. La diretta tv in chiaro sarà affidata dalle 15.40 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD. Logratuito sarà dalle 15.40 a cura di Rai Play, mentre loin abbonamento sarà affidato a discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.