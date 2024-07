Tris di nuovi arrivi in maglia Pianese | l’ultimo è il portiere Filippis

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024) PIANCASTAGNAIO –di acquisti per entrare nel vivo della stagione per lain settimana. Ha firmato in settimana per la formazione bianconera neopromossa in serie C Daniel Frey, terzino destro classe 2002 e figlio d’arte (figlio dell’exdella Fiorentina Sebastien). L’anno scorso era alla Pro Vercelli dopo aver militato nelle giovanili del Chievoverona, nella Cremonese, nella Carrarese e nel Gubbio. Preso anche il centrocampista, classe 2004, Matteo Colombo, alla prima esperienza fra i professionisti dopo le giovanili dell’Atalanta, compresa qualche convocazione, senza mai giocare, in prima squadra. Ultimo arrivo alla corte di Prosperi ilclasse 2004 Emiliano, giovane ma con tanta esperienza alle spalle.