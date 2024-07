Tragedia in Italia | muore un forestale mentre spegne un incendio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Un grave incidente ha scosso il Brindisino durante le operazioni di spegnimento di untra Ceglie Messapica e Ostuni. Un dipendente dell’Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali), Mario Rutiglio, di 66 anni, ha perso la vitacollaborava con le forze dell’ordine per domare le fiamme. L’uomo è stato colpito dal tronco di un albero, che stava tagliando per facilitare le operazioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118 e le forze dell’ordine, ma purtroppo per Rutiglio non c’è stato nulla da fare. La morte è sopraggiunta sul colpo, e i tentativi di soccorso dei colleghi presenti si sono rivelati inutili. La vittima è rimasta anche incastrata sotto il grosso ramo che lo ha colpito,due suoi colleghi sono rimasti feriti in modo lieve.