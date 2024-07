Tour 2024 tappa 21 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Nizza, 20 luglio– Il pokerissimo di Tadej Pogacar alde Francee la doppietta Giro-in cassaforte 26 anni dopo Marco Pantani. Sul Col de la Couillole lo sloveno ha seguito il contrattacco di Jonas Vingegaard, in risposta a Remco Evenepoel, e poi in volata ha stravinto per il quinto successo die la chiusura dei conti per la vittoria finale. La crono di domani sarebbe passerella per Tadej ma il cannibale potrebbe azzannare la sesta vittoria parziale. Sostanzialmente deciso il podio con il danese secondo a 5’14” e il belga terzo a 8’04”, poi l’abisso con Almeida a 16’45”, Landa a 17’25”, Yates a 21’11”, Rodriguez a 21’12”, Jorgenson a 24’26”, Gee a 24’50” e decimo Giulio Ciccone a 25’48”, chiamato a difendere la posizione da Buitrago undicesimo a 26’10”.