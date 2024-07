Rotary Club Valle Telesina passaggio di consegne alla presidenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta nella serata di giovedì 18 luglio, nella splendida cornice del Castello di Faicchio, il tradizionaleditra il past president Lucio Altieri, non presente per motivi di salute, e il nuovo presidente Armando Lucci.serata hanno partecipato tantissime autorità rotariane, i soci dele ospiti: tutti hanno manifestato le loro personali emozioni per l’intervento del presidente Lucci, per come si è svolta la serata e per il momento conviviale.