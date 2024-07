Red Bull | Sergio Perez al capolinea?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 20 luglio 2024) Aria tesa in casa Red, dove i risultati deludenti dinelle ultime gare hanno fatto scattare l’allarme nella scuderia di Milton Keynes, e si inizia a valutare seriamente un possibile cambio di rotta per il futuropotrebbe essere vicino al termine del suo percorso in Red. Dopo un avvio di stagione positivo, il pilota messicano è entrato in una profonda crisi, raccogliendo solo 11 punti nelle ultime cinque gare, una prestazione che lo pone dietro persino a piloti come Lance Stroll e Nico Hulkenberg. Con il team di Milton Keynes che vanta ancora un buon margine nella classifica Costruttori, il distacco di 71 punti dalla Ferrari e 78 dalla McLaren non obbliga la squadra a correre immediatamente ai ripari. Tuttavia, la situazione è diventata motivo di seria preoccupazione per Helmut Marko e Christian Horner.