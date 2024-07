Re Carlo | il discorso in Parlamento e le proposte di legge più controverse

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 20 luglio 2024) Reha inaugurato il, presentando delleche hanno suscitato scalpore. Il primo ministro Keir Starmer ha svelato la sua visione per la Gran Bretagna, mentre i parlamentari si sono radunati nella grande Camera dei Lord per ascoltare ildel Re. Durante l’inaugurazione ufficiale del, il Sovrano – accompagnato dalla regina consorte Camilla – ha illustrato le principali leggi che il Primo Ministro spera di promulgare nei prossimi 12 mesi. Ledelineate da reIII, però, non hanno ricevuto un’accoglienza benevola. Al contrario, fin da subito i tabloid si sono fatti portavoce del malcontento, dovuto al fatto che alcunisembrano essere un po’ confuse al momento. Dalle pensioni ai diritti sul lavoro, fino all’edilizia abitativa: il programma è fitto di iniziative che riguardano ogni ambito del Paese.