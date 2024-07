Rampini duro scontro con Marianna Aprile poi l’incredibile black out | a In Onda è successo di tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella puntata del 19 luglio di “In“, il programma condotto da Luca Telese esu La7, succede di, con un Federicoche rilascia una serie di dichiarazione che fanno sobbalzare sulla sedia i radical-chic di casa nostra. La firma del Corriere della Sera, ormai da anni trapiantato negli Stati Uniti, in collegamento La7, ha messo in luce tutte le contraddizioni e le ipocrisie del mondo liberal e democratico americano sul fenomeno Donald Trump, ha parlato dell’attentato, della condizione di Biden e di quello che si prospetta con le imminenti elezioni. Parlando proprio dell’attentato subito da Trump,ha sottolineato come la stampa vicina ai dem – anche in Italia – ha dato la colpa alla violenza che a loro dire caratterizza i proprio i trumpiani. Per“le punte di aggressività sono ben ripartite tra le due fazioni estreme.