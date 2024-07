Preoccupazioni sul futuro degli Usa L' ex capo della Cia è stufo di Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) “Donald Trump è in vantaggio, ma possiamo ancora batterlo, se ci presenteremo alle elezioni uniti con un nuovo candidato". A dettare la linea, in un'intervista a Repubblica, è Leon Panetta, exdi Pentagono e Cia nell'amministrazione Obama,di gabinetto nella Casa Bianca di Bill Clinton. Per i democratici, spiega Panetta, "ci sonomolto reali sul ruoloStati Uniti. L'approccio di Trump in generale è sempre stato isolazionista e avverso alle alleanze. Ha detto di essere pronto a scaricare l'Ucraina, ma il problema è più ampio. Lui rinuncia alla leadership americana in un momento molto pericoloso per la stabilità globale". Secondo Panetta, ora Trump "è avanti, ma sappiamo che le cose possono cambiare molto rapidamente nella politica americana. Mancano quasi quattro mesi al voto, e la questione è seresta, oppure si fa da parte.