Pescara Sotto il Sole Cocente | Bollino Rosso e Allerta Calore per il Weekend

(Di sabato 20 luglio 2024)- EmergenzaResta nella Morsa del Caldocontinua a soffrireilimplacabile, mantenendo ildel Ministero della Salute per l'ottavo giorno consecutivo. Anche per domani e domenica è previsto il livello 3 di, indicante condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo dei gruppi a rischio, ma anche delle persone sane e attive. Temperature e Umidità ai Massimi Storici Nel capoluogo adriatico, le temperature elevate e l'alto tasso di umidità rendono l'afa opprimente. A Castiglione a Casauria, la temperatura ha raggiunto i 38 gradi, secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris. Sebbene leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti, le condizioni meteorologiche rimangono difficili da sopportare.