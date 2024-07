Nel nome di mamma | Larissa Iapichino come Fiona May pronta a volare a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Non è facile essere “figlia diMay”. Essere “figlia diMay” e fare pure lo stesso identico sport può assomigliare a un incubo. Il paradosso è cheha scelto in autonomia di saltare in lungo. E lo ha fatto dopo aver semplicemente provato. Fin dai primi salti, il codice genetico faceva la ola e produceva felicità. Aveniva naturale, si sentiva forte, apprezzata, viva. Per questo ha continuato, per questo si è messa d'mpegno per saltare più in lungo che poteva, più lontana possibile daldima non da, con la quale va d'amore e d'accordo - e non è scontato in una storia di emulazione professionale di questo tipo. «Io la invitavo a fare altro. E, se proprio, le dicevo: non saltare, piuttosto corri!», ha raccontatoMay.