LIVE Atletica Diamond League Londra 2024 in DIRETTA | vittoria per Fabbri con 22 52m record europeo nei 400m per Hudson-Smith!

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI U18 DIALLE 9.00 E ALLE 15.30 Il programma delladi16:38 Nel salto in alto femminile saranno in tre a giocarsi la: Malaika Mihambo, Larissa Iapichino e Agate de Sousa. 16:35 Seconda e terza posizione, conpersonali, per Vernon Norwood (44.10) e Jereem Richards (44.18). 16:32 STA SUCCEDENDO DI TUTTO OGGI! La Gran Bretagna fa saltare il banco:per Matthewin 43.74, miglior prestazione mondiale stagionale e! 16:29 Adesso grande attesa per imaschili: Zandrion Barnes, Bayapo Ndori, Charles Dobson, Vernon Norwood, Matthew, Christopher Morales-Williams, Kirani James e Jereem Richards. 16:26 Or Hoare si aggiudica la gara del miglio maschile in 3.49.03, alle sue spalle Narve Gilje Nordas (3.49.