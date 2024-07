La nuova Tarros è da primi 6 posti del girone | E Diacci sarà il nostro valore aggiunto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Alle 6,30 già in bici: per ritemprarsi e mantenere la linea. "Ma anche per ossigenare il cervello ed avere le idee chiare nell’allestimento della squadra", scherza Maurizio Caluri, direttore sportivo dello Spezia Basket. Un mercato che non è ancora finito (manca la guardia titolare) ma che ha sicuramente spremuto energie al dirigente bianconero che ovviamente ha dovuto inquadrare la propria campagna acquisti all’interno del budget: "E’ ovvio. Non faremo mai il passo più lungo della gamba". E prosegue: "Un voto? Non mi do voti ma posso dire di essere molto contento di come abbiamo lavorato in piena sintonia con Davide. Non era facile dover smantellare, per diverse ragioni, la squadra che così bene aveva fatto, e cambiare ben 9 giocatori, sempre avendo come nostra stella polare il budget a disposizione". Avete anche riportato alcuni giocatori di Spezia.