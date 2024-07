Jacobs attento Noah Lyles a Londra corre i 100 metri in 9?81

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024)i 100in 9?81.è in gran forma a pochi giorni dalle Olimpiadi. Il campione del mondo dei 100è in gran forma. Al termine di una gara impegnativa, dove in cinque hanno corso in meno di dieci secondi,ha vinto i 100al meeting dibattendo il suo record personale (9?81). L’americano migliora il suo miglior tempo sul rettilineo di due centesimi, anche se avrebbe voluto fare ancora meglio. «Volevo scendere sotto i 9? 80. Pensavo che avrei avuto vento come tutti gli altri (-0.3al secondo). So esattamente dove sono prima di Parigi. Vivo per gli appuntamenti più importanti, più occhi ho su di me, meglio corro», ha detto, fiducioso per i giochi. «quando ha riposato, ha corso in 9” 92.