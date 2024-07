Il programma Lunedì si vola in Inghilterra | via alla fase due del ritiro estivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Archiviate le due settimane dial Viola Park, la Fiorentina è adesso pronta ad affrontare laforse più delicata della sua preparazione estiva. A partire da, infatti, Biraghi e soci voleranno in, dove sono intre amichevoli di livello crescente tra il 26 e il 30 luglio che diranno tanto - se non tutto - sullo stato di forma della squadra e sulle lacune a livello di rosa che ancora devono essere colmate sul mercato. I viola, che oggi e domani riposeranno ma che giàpomeriggio voleranno in direzione Manchester, hanno in calendario i test amichevoli contro Bolton (club di terza serie inglese) il 26 luglio alle 20:30 italiane, Preston (seconda serie) il giorno successivo alle 16 italiane e Hull City (seconda divisione) il 30 luglio alle 20.45.