Il patto segreto Renzi-Schlein | il nuovo campetto largo fa scattare la rivolta Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) L'unica cosa certa è che non è stato un colpo di fulmine. Quando lei conquistò il Nazareno, lui stappò la classifica bottiglia di champagne. «Sono arrivati i cosacchi, il Pd non sarà più lo stesso, per noi centristi inizia una stagione esaltante», fu l'epitaffio che le dedicò, senza tante cortesie. I trascorsi d'altra parte non che fossero stati memorabili: lei abbandonò il partito il minuto prima del suo arrivo, come segretario. Per dire che di particolare intesa tra i due, tra Ellye Matteo, è impossibile parlare. Sarà anche per questo che il possibile ritorno del "figliol prodigo" nel campo, non provoca salti di gioia tra i sostenitori della segretaria dem. L'unico che parla, in modo "notarile" è il presidente dei senatori Francesco Boccia: «non ha posto mai veti su nessuno e non è disposta a subirne.